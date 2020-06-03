دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت علا الفارس، الإعلامية في قناة الجزيرة القطرية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة "منسوبة" تناولت فيها الأوضاع الجارية في أمريكا على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، على يد الشرطة في مينابولس.

وقالت الفارس التي تصدر اسمها قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك غوغل صباح الأربعاء، في التغريدة المنسوبة: "بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها.. وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ20 دولار.. ومزورة كمان.." وذلك في تغريدة قال مغردون أنها للإعلامية حذفتها بعد الانتقادات، مطالبين بأن تعلق على ذلك.

وتشهد مدن أمريكية احتجاجات متواصلة دخلت يومها الثامن منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في مينيابوليس، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي وردت على التغريدة المنسوبة والتي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل: