دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، إننا "نتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو (حزيران)" الجاري، مُحذرًا من "سيناريو أسوأ" قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

وحول وضع الوباء في مصر، أضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "مازالت في مرحلة المنحنى المتصاعد".

ورُغم ذلك، رأى حسني أن "أرقام المنحنى" تعتبر في نطاق تغطية إمكانيات المنظومة الصحية في البلاد.

وذكر رئيس لجنة مكافحة كورونا أن مسحات كشف حالات الاشتباه في الإصابة بالفيروس لم تُلغ في برتوكول وزارة الصحة الجديد.

وأوضح الدكتور حسام حسني أن إلغاء المسحة يجري فقط إذا تحسنت حالة المريض.

وذكر حسني أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داع لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكدًا أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

وفي يوم الاثنين، وصل إجمالي حالات كورونا في مصر إلى 35444، منها 9375 شخصًا قد تعافوا من الوباء، و1271 حالة وفاة.