دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، الإثنين، أنه لا يمكن لأي قوة داخلية أو خارجية أن تمنع بلاده من ملء سد النهضة، متهما مصر بمحاولة تقييد حقوق إثيوبيا، وسط تصاعد المواجهة بين البلدين حول سد النهضة.

وقال أندارغاشيو إن "إثيوبيا لن تقبل أبداً أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات"، مضيفا أن "إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية على الرغم من اقتراب التفاهم بشأن القضايا التقنية".

وتابع أندارغاشيو بالقول، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن "إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين المشاطئين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية".

ورأى وزير الخارجية الإثيوبي أن "مصر تحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية". وقال إن "استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول المشاطئة حتى الآن".

وأضاف أندارغاشيو أن "مصر فضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل". وتابع بالقول إن "إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف".