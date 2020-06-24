دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن المنظمة تدعم قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج في ظل فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه مثال على "الخيارات الصعبة" التي يجب اتخاذها لوضع الصحة أولا.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إنه مع بدء بعض البلدان في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها، أصبحت التساؤلات حول كيفية عقد تجمعات لأعداد كبيرة من الناس بأمان ذات أهمية متزايدة. وينطبق هذا بشكل خاص على أحد أكبر التجمعات الجماهيرية على وجه الأرض، الحج".

وأشار غيبريسوس إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت أن الحج هذا العام سيكون بعدد محدود من الحجاج من مختلف الجنسيات الذين يعيشون داخل المملكة، مضيفا أنه "تم اتخاذ هذا القرار بناء على تقييم المخاطر وتحليل السيناريوهات المختلفة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لحماية سلامة الحجاج وتقليل مخاطر انتقال العدوى".

وأكد غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية "تدعم هذا القرار". وقال: "نحن ندرك أنه لم يكن قرارا سهلا، كما أنه يمثل خيبة أمل كبيرة للعديد من المسلمين الذين كانوا يتطلعون إلى القيام بالحج هذا العام"، مضيفا: "هذا مثال آخر على الخيارات الصعبة التي يجب أن تتخذها جميع البلدان لوضع الصحة أولا".