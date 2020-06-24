دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الأربعاء، أن قرار المملكة العربية السعودية بحصر موسم الحج هذا العام على عدد محدود من المقيمين داخل المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد، "غير صائب وفيه ظلم وصد عن بيت الله الحرام"، كما وصفت أسباب القرار بـ"الواهية".

وقال المكتب السياسي للحوثيين، في بيان: "إذ يتطلع المسلمون كل عام إلى الحج ليكبروا الله على عظيم هدايته لهم، خرج عليهم النظام السعودي ليقرر عنهم جميعا امتناعه عن استقبال حجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة تحت ذريعة الوقاية من انتشار جائحة كورونا".

وأضاف البيان: "نعتقد أن هذا القرار خاطئ للغاية، فأن يحرم كل الحجيج ويقتصر العدد على نحو ألف فقط تحت دعوى الحرص على سلامتهم، فمردود على النظام السعودي بأنه بالإمكان الجمع بين الأمرين، باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنسيق مع الدول الإسلامية في ترتيب ذلك".

وأكدت جماعة الحوثي أنه "لا خلاف على أن إعلاء النفس من أهم مقاصد الشريعة"، لكنها قالت إن "الطبيعة المتوحشة للنظام السعودي تُسقط عنه تلك الحجة، وسلوكُه الدموي في حربه العدوانية على اليمن شاهد حي على أن مسألة إعلاء النفس البشرية ليست في قاموس النظام السعودي"، بحسب البيان.

وأشارت جماعة الحوثي إلى أن المسلمين كافة معنيين بموسم الحج، وقالت إن "منع الحجيج من خارج المملكة قرار غير صائب بل فيه إجحاف وظلم وصد عن بيت الله الحرام، وذرائع المنع واهيةٌ وغير موضوعية ولا تقوم على أساس"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

ورأت جماعة الحوثي أنه "مما يؤسف له أشد الأسف أن يمنع المسلمون من إقامة الحج ويسكتون على ذلك"، وقالت إن "المسلمين مدعوون إلى رفع الصوت عاليا ووضع النظام السعودي تحت المساءلة، ونحذر من عواقب الصمت، فشأن الحج لا يخص ذلك النظام بل هو شأن يهم المسلمين كافة وسوف يُسألون أمام الله عن تفريطهم في ركن من أهم أركان الإسلام".