إيران تعيد فتح "الأماكن المقدسة" بعد شهرين من الإغلاق بسبب كورونا

إرسال مستشفى قابل للنفخ إلى إيران للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أمرت السلطات الإيرانية، مواطنيها بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت الماضي، أن ارتداء الأقنعة سيصبح إلزاميا في الأماكن العامة اعتبارا من الأحد 5 يوليو تموز الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وأثناء اجتماع لفرقة العمل المعنية بمواجهة فيروس كورونا في إيران، قال روحاني، في إعلانه عن أحدث التوجيهات الخاصة بالصحة العامة، إن الناس لن يتلقوا خدمات من الدولة والمنظمات الأخرى "إلا إذا التزموا بالبروتوكولات الوقائية والصحية وارتداء الأقنعة".

وأضاف أنه يمكن للموظفين الذهاب إلى العمل "فقط إذا كانوا يرتدون أقنعة ويلتزمون بالبروتوكولات الصحية المختلفة".

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، فقد تم تسجيل 160 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، الاثنين، ليصل إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في البلاد إلى 11731 وفاة، بالإضافة إلى 2613 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين على مستوى البلاد إلى أكثر من 243 ألف حالة إصابة.