بعد تحويله إلى مسجد.. تاريخ آيا صوفيا من العهد البيزنطي إلى تركيا الحديثة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عبر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان عن "حزنه الشديد" بعد إعلان السلطات التركية تحويل متحف "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول إلى مسجد يوم الجمعة الماضي.

وقال البابا في صلاته الأسبوعية، الأحد، في أعقاب القرار التركي الذي واجه انتقادات دولية، إن "البحر يأخذ أفكاري قليلاً إلى اسطنبول"، "أفكر في آيا صوفيا وأشعر بالحزن الشديد"، ثم مضى في الوقوف لبضع لحظات في صمت.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، قراراً رئاسياً بنقل إدارة المبنى من وزارة الثقافة إلى رئاسة الشؤون الدينية، في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في تركيا، بإلغاء المرسوم الحكومي الصادر في عام 1934 بتحويله إلى متحف.

وتم بناء المبنى الأيقوني، والذي يعد أحد أشهر معالم إسطنبول، ككاتدرائية بيزنطية في القرن السادس الميلادي ثم تم تحويله إلى مسجد في القرن الخامس عشر قبل أن يصبح متحفًا في أوائل القرن العشرين.

وأثار قرار الرئيس التركي، انتقادات من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بالإضافة إلى حكومتي اليونان وفرنسا، والتي شككت في "علمانية تركيا".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، السبت الماضي، إنه "يأسف" لقرار تركيا، داعيًا إلى ضرورة "الحفاظ على رمز حرية الدين والتسامح والتنوع الذي تمثله آيا صوفيا".

وأعلن أردوغان، في كلمة وجهها للأمة في تركيا، بعد إصداره القرار، إقامة صلامة الجمعة في "آيا صوفبا" في 24 يوليو تموز الجاري.