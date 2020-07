View this post on Instagram

••• بصوت يسجله التاريخ سينطلق #مسبار_الأمل مع #أول_عد_تنازلي_عربي في تاريخ استكشاف الفضاء. انضموا إلينا يوم 15 يوليو 2020 لمشاهدة هذا الحدث التاريخي ‏With a voice that will make history, the #HopeProbe to Mars, will be launched with the #FirstArabicCountdown ever. Join us on July 15, 2020 for this historic moment