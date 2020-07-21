الرئيس التونسي: البرلمان يعيش حالة من الفوضى.. ولن أقف مكتوف الأيدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن برلمان بلاده "صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها"، مؤكدًا حرصه على "السير الطبيعي لدواليب الدولة"، بحسب وصفه.

وأضاف قيس سعيد، حسبما ورد في صفحة الرئاسة التونسية على فيس بوك، الاثنين، في أعقاب اجتماعه برئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي أنه "لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو"، مشيرًا إلى أن "الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات"، وأن "تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس".

وتشهد تونس أزمة سياسية كبيرة، في أعقاب الخلاف بين حركة النهضة، صاحبة الأكثرية في البرلمان التونسي، وحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية اتهامات بالفساد لحكومة الفخفاخ التي أعلنت استقالتها قبل أيام، فيما يواجه رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مطالبات بسحب الثقة، مما يزيد من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فقد خصص لقاء قيس سعيد برئيس البرلمان، لـ"بحث سير دواليب الدولة وخاصة الوضع السائد في مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة، مما جعله غير قادر على القيام بمهامه".

وأكد البيان، أن الرئيس التونسي "ليس في صراع مع أحد أو مع أي جهة كانت"، وأنه "شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقا لإرادة الشعب وطموحاته".

وأوضح قيس سعيد، أن "الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم"، مضيفا أنه "لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن".

وتابع سعيد، أن "سلطة الضبط الإداري داخل مجلس نواب الشعب تعود إلى رئيس المجلس طبقا للفصل 48 من نظامه الداخلي"، معتبرًا أن "تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال"، داعيا الجميع إلى "وجوب التحلي بروح المسؤولية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي".