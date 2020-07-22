في زيارة هي الأولى من نوعها.. ظريف يزور الموقع التذكاري حيث قتل سليماني في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، إن بلاده لن تنسى قضية مقتل اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال خامنئي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تنسى هذه القضية (مقتل سليماني) ابدا ومن المؤكد انها ستوجه الضربة للأميركيين بالمقابل".

واعتبر خامنئي أن "اغتيال" سليماني وأبومهدي المهندس "مثالا لنتيجة وجود الاميركيين"، مخاطبا الكاظمي بالقول: "لقد قتلوا ضيفكم في بيتكم واعترفوا صراحة بجريمتهم وهذه قضية ليست صغيرة".

وتابع قائلا: "الاميركيون واذنابهم يسعون دوما وراء فراغ السلطة في دول المنطقة ليعملوا عبر ذلك على نشر الفوضى وتوفير الارضية لتدخلاتهم مثلما فعلوا في اليمن واليوم يشهد الجميع اوضاعه المؤسفة"، مؤكدا على "دعم إيران لحكومة الكاظمي".

وأضاف خامنئي: "بطبيعة الحال فان لتطوير العلاقات بين إيران والعراق معارضين على راسهم أميركا ولكن لا ينبغي ابدا الخشية من أميركا لأنها لا يمكنها ان ترتكب اي حماقة.. الاميركيون يخلقون المتاعب والاذى ولكن على الحكومة العراقية مواصلة طريقها بقوة دون اعارة الاهتمام لذلك وان تحفظ الشعب كداعم لها".