مصطفى بكري: مصر لن تقبل بشروط أردوغان ولن تبيع حفتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مصطفى بكري النائب بالبرلمان المصري، إن بلاده لن تقبل بالشروط التي وضعها الرئيس التركي، ردب طيب أردوغان، على حد تعبيره في ليبيا مؤكدا أن مصر لن تبيع حفتر.

عندما ترفض مصر كافة شروط تركيا للتهدئة ووقف اطلاق النار ، وهي شروط مجحفه بحق الليبيين ، فاعلم أن ذلك هو موقف الأقوياء ، أصحاب المباديء ، مصر لن تبيع حفتر وعقيله ،ولن تقبل أبدا بشروط أردوغان

جاء ذلك في تغريدة لبكري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "عندما ترفض مصر كافة شروط تركيا للتهدئة ووقف إطلاق النار، وهي شروط مجحفه بحق الليبيين، فاعلم أن ذلك هو موقف الأقوياء، أصحاب المبادئ، مصر لن تبيع حفتر وعقيله، ولن تقبل أبدا بشروط أردوغان".

وتأتي تغريدة بكري بعد تفويض البرلمان المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد قال وفقا لما نقلته قناة TRT التركية الرسمية إن "الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي ولا يوجد حل غير ذلك، هذا ما نقوله منذ البداية، حتى اليوم من فضلوا الحلول العسكرية منوا بالهزائم.."