دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية أن التحقيقات مع المتهم في قضية "تحدي حرق علم الكويت"، التي أثارت ضجة خلال الأسبوع الماضي، أظهرت أنه لم يقصد الإساءة إلى الكويت بل "توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بعد التحقيقات.

وقالت النيابة، في بيان، إن "وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصور لشخص حال استطلاعه رأي البعض من عامة الناس في حرقهم علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغا ماليّا، ورفض من استطلع رأيهم ذلك".

وأضاف البيان أن "الشرطة تمكنت من ضبط المتهم، واستجوبته النيابة العامة، فقرر في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذا مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصريّ والكويتي علاقة وطيدة، وذلك إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت"، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتابع البيان أن "النيابة العامة شاهدت على هاتف المتهم المضبوط مقطع الفيديو المتداول، وكذا مقطعا آخر للمتهم يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصري في الإساءة إلى الآخرين، وأن الشعبين الكويتي والمصري سيظلان شعبين شقيقين".

وأوضحت النيابة أن "تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة أكدت عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي"، مشيرة إلى أنها أمرت بإخلاء سبيل المتهم.