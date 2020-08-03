دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت إدارة الطيران المدني الكويتي بيانا، الأحد، يؤكد منع دخول الركاب القادمين من 31 دولة محظورة من دخول الكويت، بينما وضعت شرطًا جديدًا لهم.

وقالت إدارة الطيران المدني، حسابها عبر تويتر: "يُمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة، سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى".

بينما اشترطت لدخول مواطني هذه الدول إلى الكويت أن يكون قد استقروا في دول "غير المحظورة مدة 14 يومًا، ومن ثم قيامهم بعد 14 يومًا باجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة".

الطيران المدني : يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول أخرى مالم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما باجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة. https://t.co/ahNMGbghfT

ويشمل القرار، الذي أعلنت السلطات الكويتية تطبيقه بداية من 1 أغسطس آب الجاري، 31 دولة، بينها دول عربية، كما مصر ولبنان والعراق وسوريا.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الخارجية المصرية إن السلطات الكويتية تجري مراجعة لمنع دخول المصريين إلى البلاد، لا سيما بعدما أثار القرار جدلا في مصر.

كانت شركة مصر للطيران، الناقل الجوي الرسمي، قد أعلنت وقف رحلاتها إلى الكويت، بعد قرار الحكومة الكويتية.