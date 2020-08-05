انفجار بيروت.. حصيلة الضحايا ترتفع لـ78 قتيلا.. و"كثير من المفقودين"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن حصيلة ضحايا انفجار العاصمة بيروت، يوم الثلاثاء، ارتفعت إلى 78، مُضيفا أن ما يقرب من 4 آلاف شخص أصيبوا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة اللبناني قوله إن "هناك الكثير من المفقودين حتى الآن. يسأل الناس قسم الطوارئ عن أحبائهم ويصعب البحث في الليل لعدم وجود كهرباء".

وأضاف حمد حسن: "نواجه كارثة حقيقية ونحتاج إلى وقت لتقييم مدى الأضرار".

وكان الوزير قد قال في تصريحات تليفزنية، في وقت سابق، إن أكثر من 70 شخصًا قتلوا.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان "بيروت مدينة منكوبة"، والحداد الوطني لمدة 3 أيام، في ضوء تداعيات الانفجار.

كما أعلن المجلس تولية سلطة عسكرية مسؤولية تأمين بيروت، فيما أوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة الانفجار، وإعلان حالة الطوارىء.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده في "بلسمة جراحنا".

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، وكشف معلومات عن المستودع الذي تسبب في الانفجار، قائلا إنه موجود منذ ٢٠١٤.