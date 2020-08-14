نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، الخميس، بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، حسبما ورد على لسان المتحدث باسمه، الخميس، إن البيان المشترك الصادر اليوم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، حول تعليق خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، "هو أمر دعا إليه الأمين العام باستمرار".

وأوضح البيان أن قرار الضم الإسرائيلي، كان من شانه أن "يغلق الباب فعلياً أمام استئناف المفاوضات ويدمر احتمالية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وحل الدولتين".

وأضاف البيان أن "الأمين العام يرحب بهذه الاتفاقية، على أمل أن تخلق فرصة للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة من شأنها تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

واعتبر بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أن السلام في الشرق الأوسط، "أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة التهديدات الخطيرة لفيروس كورونا المستجد، والتطرف".

وأكد البيان، أن الأمين العام للأمم المتحدة "سيواصل العمل مع جميع الأطراف، لفتح المزيد من إمكانيات الحوار والسلام والاستقرار".