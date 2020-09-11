اتفاق إسرائيل والبحرين: ترامب يعرب عن تفاؤله بشأن إيران والفلسطينيين

(CNN)—أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن العلاقات مع إيران والفلسطينيين لدى إعلان التحاق البحرين بالإمارات وتوصلها إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، الجمعة.

وقال ترامب، لدى إعلانه خبر الاتفاق بين البحرين وإسرائيل من البيت الأبيض: "النبأ السار هو أن لدينا العديد من الدول الأخرى الآن في الشرق الأوسط تريد أن تكون في هذا، وهذا يعني السلام... لأنهم سئموا القتال، كما تعلمون".

وأضاف ترامب: "يمكنني أن أرى الأمور بشكل إيجابي في النهاية مع إيران. أعتقد أن كل هذا يمكن أن ينجح جيدًا وأعتقد أن الكثير من الأشياء العظيمة ستحدث".

وتابع: "بعد ذلك يمكننا أيضًا مناقشة الفلسطينيين"، معربًا عن اعتقاده أن "الفلسطينيين سينتهي بهم الأمر بفعل شيء سيكون ذكيًا جدًا بالنسبة لهم".

ومضى الرئيس الأمريكي، قائلا: "أستطيع أن أرى الكثير من الأشياء الجيدة تحدث فيما يتعلق بالفلسطينيين، وهو أمر سيكون رائعًا حقًا، سواء كنت في صفهم أم لا... يريد الناس أن يروا كل ذلك ينتهي بسرعة".

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق إسرائيل والبحرين على إقامة علاقات رسمية علنية.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر، الجمعة، أن البحرين تعد "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!، في إشارة إلى الإمارات التي أعلن ترامب، في 13 أغسطس آب الماضي، أنها اتفقت مع إسرائيل على تطبيع كامل للعلاقات.

وكانت البحرين ضمن دول دول عربية، هي السودان والإمارات وسلطنة عُمان، زارها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أسابيع من أجل "تعميق التطبيع". وأعرب عن أمله في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات.