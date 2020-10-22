(CNN)-- قالت مصادر سودانية وإسرائيلية لـCNN، إن تطبيع العلاقات ما بين إسرائيل والسودان قد يحدث "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال مسؤول سوداني رفيع لـCNN، إن "اجتماعًا رفيع المستوى عُقد في الخرطوم الأربعاء بين رئيس مجلس السيادة ومسؤولين سودانيين ووفد إسرائيلي رفيع المستوى، بحضور مسؤولين أميركيين. وناقش الاجتماع الخطوات المقبلة نحو التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب".

وقال المسؤول السوداني، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علنا ​​عن هذه القضية، "ناقش الاجتماع كل تفاصيل التطبيع بين السودان وإسرائيل، وهو الآن أقرب إلى الحدوث في ذلك الوقت عن أي وقت آخر".

وعلى الرغم من أن الحكومة السودانية تحدثت مرارًا وتكرارًا عن ضرورة فصل مسألتي التطبيع مع إسرائيل وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن المصدر أكد أن اجتماع رئيس مجلس السيادة والمسؤولين السودانيين مع الإسرائيليين والجانب الأمريكي ناقشوا "الخطوات الأخيرة لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، بالإضافة إلى ملف التطبيع.

وفي إسرائيل، رفض مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية التعليق. ومع ذلك، أكد مصدر بالحكومة الإسرائيلية أن المفاوضات جارية.

وقال المصدر لـCNN: "لديّ أساس معقول للاعتقاد بأن الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل والسودان سيأتي قريبًا، في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، من أجل الحصول على تعليق.