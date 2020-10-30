(CNN)-- اتصل رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقديم تعازيه بعد الزلزال الذي ضرب البلدين، الجمعة.

وكتب ميتسوتاكيس، في تغريدة عبر تويتر: "لقد اتصلت للتو بالرئيس رجب طيب أردوغان لتقديم تعازيّ للخسارة المأساوية في الأرواح من الزلزال الذي ضرب بلدينا".

وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أنه "مهما كانت خلافاتنا، فهذه أوقات يحتاج فيها شعبنا إلى الوقوف معًا".

من جانبها، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان تبادل مع ميتسوتاكيس خلال الاتصال تمنياتهما بالسلامة، وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة إلى اليونان في حال لزم الأمر.

واتسمت العلاقة ما بين تركيا واليونان بالتوتر في خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية النزاع على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وسط تلاسن متبادل.

ويوم الجمعة، ضرب زلزال قوي، بلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر، مقاطعة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، مصحوبًا بـ"تسونامي صغير" وفيضانات نتيجة تدفق مياه البحر إلى شوارع ومناطق في إزمير، حسب تصريحات مسؤولين أتراك.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الكوارث والطوارىء التركية إن عدد ضحايا الزلزال في مدينة إزمير ارتفع إلى 6 قتلى و257 مُصابًا.

وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل 84 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال، 16 منها زادت قوتها على 4 درجات بمقياس ريختر.

ومن جانبها، أكدت وزارة الحماية المدنية اليونانية لـCNN، أن مراهقين، صبي وفتاة، قتلا في جزيرة ساموس في أعقاب الزلزال، الذي ضرب بحر إيجه قبالة ساحل الجزيرة اليونانية.

كما أبلغت السلطات اليونانية عن انهيارات طالت منازل ومبان قديمة في ساموس.