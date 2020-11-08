دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#ولي_العهد" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الإعلان عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الذي كان قد تعهد بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية في حال فوزه بالرئاسة ووجه انتقادات حادة للأمير محمد بن سلمان.

ورغم توجيه العديد من القادة العرب التهنئة لبايدن فور الإعلان عن فوزه بالرئاسة، فإنه لم يصدر أي تعليق رسمي سعودي على ذلك حتى فجر الأحد. وبعد بضع ساعات من نبأ فوز بايدن، نشرت وزارة الخارجية السعودية ووسائل الإعلام الرسمية بيانات تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده إلى رئيس تنزانيا ماغوفولي على إعادة انتخابه.

وعلى هاشتاغ "#ولي_العهد"، شارك العديد من السعوديين بتغريدات تأييد للأمير محمد بن سلمان، وأعاد العديد منهم نشر تصريح منسوب له في لقاء مع شبكة "بلومبيرغ" عام 2018، قال فيه إنه "لا فضل ولا منة لأي دولة في استقرار وأمن ورخاء المملكة".

ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من التغريدات على هاشتاغ "#ولي العهد":

#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان: لا فضل ولا منة في استقرار وأمن ورخاء المملكة لأي دولة كانت .. تصريح ذكي ورسالة مهمة .. https://t.co/kjD1LQsBWB

(فرحون للغاية) عبارة تكررت في تغطية القنوات المحسوبة على الأخوان المراهنين على ولاية بايدن !! ونحن لا نهتم كثيراً ولا نحسب حساب مسبق لأن كل قوتنا مستمدة من توفيق الله سبحانه ثم تأييدنا ومحبتنا للقوة العظمى #ولي_العهد الذي يقود #السعودية_العظمى في ظل #سلمان_بن_عبدالعزيز https://t.co/yXpWWVdvF2

نحن على العهد يا باني المجد 💚🇸🇦 #ولي_العهد https://t.co/vl5ow83PZI

#ولي_العهد وقائد نهضة السعودية الحديثة ،البطل الذي وضع الموازين في نصابها ،وعد باستئصال الفساد فأوفى ، رفع سقف طموحات شعبه لعنان السماء ،شبهنا بجبال طويق الثابته في قلب نجد لإيمانه بطاقات الشعب السعودي، ماذا عسانا أن نقول في رجل جعل وطنه نصب عينيه واعاد للسعودية مكانتها المستحقة https://t.co/vXAohPEtOT

#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريحات سابقة: - #المملكة تعتمد على أبنائها في الحفاظ على #أمنها و #استقرارها، والعلاقات بين #الرياض و #واشنطن تحقق أمن واستقرار #الشرق_الأوسط. - لا فضل ولا منة لأي #دولة كانت في استقرار وأمن ورخاء #المملكة. https://t.co/DJf0sveLTx

نعم أكدها سيدي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لا فضل ولا منّة في أمن واستقرار ورخاء #السعودية لأي دولة كانت لأن بلادنا تضرب أطنابها في عمق الأرض منذ نحو 300 عام https://t.co/seOBMpnq0I

#ولي_العهد و #قايد_الرويه في كل ظهور ومع كل تصريح يجدد الأمل ويرفع الطموح و يزرع فينا الفخر بوطننا وبقادته 🇸🇦 حفظك الله سيدي 🇸🇦❤️🇸🇦 https://t.co/PC5DN9kmaB

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