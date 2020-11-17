توكل كرمان تهاجم ابن باز وفتوى "الأرض لا تدور" وأمير سعودي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق، عبدالعزيز ابن باز وفتوى "الأرض لا تدور"، مثيرة تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا الفيديو يقول عبدالعزيز إن الأرض لاتدور ولاتسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو شيوعي او نصراني !! https://t.co/JOhqc94yRW

جاء ذلك في تغريدة لكرمان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "افتى الضال المضل عبدالعزيز بن باز بأن الأرض لا تدور، وان من يقول ذلك فهو خارج عن الملة".

افتى الضال المضل عبدالعزيز بن باز بأن الأرض لاتدور، وان من يقول ذلك فهو خارج عن الملة

ونشرت كرمان مقطع فيديو بتعليق قالت فيه: "في هذا الفيديو يقول عبدالعزيز إن الأرض لا تدور ولا تسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو شيوعي او نصراني!".

@TawakkolKarman كلام الشيخ واضح وقد عرضته لك وأنتِ تؤلينه بما يوافق هواكِ، نعم قال الأرض لا تدور وهو اجتهاد أخطأ فيه وهو بشر يخطئ ويصيب وغير معصوم ولكنه لم يكفر ويخرج من الملة من لم يقر هذا كما افتريتِ عليه أما عن إصرارك على وصفه بالضال المضل فقد أجبت على هذا في أول رد عليك .. وكفى بالله حسيبًا.

من جهته رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على كرمان بسلسلة تغريدات قال فيها: "كلام الشيخ واضح وقد عرضته لك وأنتِ تؤلينه بما يوافق هواكِ، نعم قال الأرض لا تدور وهو اجتهاد أخطأ فيه وهو بشر يخطئ ويصيب وغير معصوم ولكنه لم يكفر ويخرج من الملة من لم يقر هذا كما افتريتِ عليه.. أما عن إصرارك على وصفه بالضال المضل فقد أجبت على هذا في أول رد عليك ..وكفى بالله حسيبًا".

هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو يثبت أنك تكذبين ، أمّا عن وصفك له بالضال المضل فلن يغير من حقيقته التي نعرفها عنه رحمه الله وأجزل له المثوبة.. تخيلي مثلًا لو وصفناك بالصادقة الحسناء هل سيغير هذا من الحقيقة في شيء؟ https://t.co/ZH7SXNqgPE https://t.co/HqQStToxoa

وفي تغريدة منفصلة نشر الأمير عبدالرحمن قائلا: "هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو يثبت أنك تكذبين، أمّا عن وصفك له بالضال المضل فلن يغير من حقيقته التي نعرفها عنه رحمه الله وأجزل له المثوبة.. تخيلي مثلًا لو وصفناك بالصادقة الحسناء هل سيغير هذا من الحقيقة في شيء؟".