دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية في المملكة العربية السعودية والتي تدير الموقع الرسمي لفتاواه، مقطع فيديو عما قاله حول مسألة "دوران الأرض من عدمه".

قول سماحة الشيخ #ابن_باز رحمه الله في مسألة دوران الأرض من عدمه، كلٌّ من القولين له دليله وحجته دون تكفير أحد. #طعن_الاخوان_في_بن_باز https://t.co/UBBnaAhYqM

جاء ذلك في تغريدة لمؤسسة عبدالعزيز بن باز الذي شغل منصب مفتي المملكة العربية السعودية سابقا، قائلة في تعليق على الفيديو: "قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة دوران الأرض من عدمه، كلٌّ من القولين له دليله وحجته دون تكفير أحد"، مستشهدة بوسم حمل اسم "طعن الاخوان في بن باز".

في هذا الفيديو يقول عبدالعزيز إن الأرض لاتدور ولاتسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو شيوعي او نصراني !! https://t.co/JOhqc94yRW

وكانت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، قد أثارت تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة قالت فيها "افتى الضال المضل عبدالعزيز بن باز بأن الأرض لا تدور، وان من يقول ذلك فهو خارج عن الملة"، قبل أن تحذفها معلقة بتغريدة منفصلة: " نزولا عند رغبة الدكتور (محمد المختار الشنقيطي، أستاذ العلوم السياسية الموريتاني بجامعة حمد بن خليفة في قطر) الذي اكن له احترام كبير حذفت التغريدة التي وصفت فيها بن باز بالضال المضل".

نزولا عند رغبة الدكتور @mshinqiti الذي اكن له احترام كبير حذفت التغريدة التي وصفت فيها بن باز بالضال المضل

وكانت كرمان قد نشرت مقطع فيديو لابن باز بتعليق قالت فيه: "في هذا الفيديو يقول عبدالعزيز إن الأرض لا تدور ولا تسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو شيوعي او نصراني !!"

هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو يثبت أنك تكذبين ، أمّا عن وصفك له بالضال المضل فلن يغير من حقيقته التي نعرفها عنه رحمه الله وأجزل له المثوبة.. تخيلي مثلًا لو وصفناك بالصادقة الحسناء هل سيغير هذا من الحقيقة في شيء؟ https://t.co/ZH7SXNqgPE https://t.co/HqQStToxoa

وكان الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، قد رد على كرمان بسلسلة تغريدات قال فيها: "كلام الشيخ واضح وقد عرضته لك وأنتِ تؤلينه بما يوافق هواكِ، نعم قال الأرض لا تدور وهو اجتهاد أخطأ فيه وهو بشر يخطئ ويصيب وغير معصوم ولكنه لم يكفر ويخرج من الملة من لم يقر هذا كما افتريتِ عليه.. أما عن إصرارك على وصفه بالضال المضل فقد أجبت على هذا في أول رد عليك ..وكفى بالله حسيبًا".