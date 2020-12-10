نشر الخميس ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2020

فوق أجواء المملكة العربية السعودية.. هذا ما قاله كوشنر للصحفيين على متن الطائرة

القدس (CNN) -- قال صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشن،ر إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية "أمر حتمي"، لكنه أضاف أن الإطار الزمني "شيء يجب تحديده".

وأضاف كوشنر، في حديثه للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بعد وقت قصير من إعلان ترامب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، أن منح السعودية حقوق التحليق للرحلات الجوية التجارية الإسرائيلية واتفاقية التطبيع مع البحرين كلها علامات على أن السعوديين يتحركون في اتجاه التطبيع مع إسرائيل.

وأشار كوشنر إلى أن هاتين الخطوتين كانتا "غير واردتين" قبل ستة أشهر.

وقال كوشنر: "أنت بحاجة إلى قيادة أمريكية قوية في المنطقة من أجل تحقيق ذلك، وهذا شيء عملنا بجد لنقله من حيث كان إلى حيث هو، لكنني أعتقد أنه شيء سنراه. إنها مجرد وظيفة لكيفية سعينا للوصول إلى هناك".

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتعد المغرب رابع دولة عربية تتوصل إلى الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في غضون الشهور الأخيرة.

ومنذ أغسطس آب الماضي، توصلت الإمارات والبحرين والسودان إلى اتفاق على إقامة علاقات مع إسرائيل.