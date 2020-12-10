دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت علياء، شقيقة الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول، سلسلة تغريدات عقب جلسة محاكمة للجين، الخميس في "محكمة متخصصة بشؤون الإرهاب"، على حد تعبيرها.

اليوم في المحكمة المتخصصة (الإرهاب)قامت النيابة بقراءة نفس التهم وطالبت بتغليظ العقوبة. المثير للانتباه، ان القاضي في هذه المحكمة من اللحيدان والقاضي في المحكمة الاخرى من اللحيدان أيضًا. https://t.co/XBK3dt1K8T

وقال علياء على صفحتها الرسمية بتويتر: "اليوم في المحكمة المتخصصة (الإرهاب) قامت النيابة بقراءة نفس التهم وطالبت بتغليظ العقوبة.. المثير للانتباه، ان القاضي في هذه المحكمة من اللحيدان والقاضي في المحكمة الاخرى من اللحيدان أيضًا".

لجين معنوياتها عالية لكن جسدها مازال ضعيف وهزيل

وتابعت في تغريدة منفصلة: "لجين معنوياتها عالية لكن جسدها مازال ضعيف وهزيل".

وحاولت CNN التواصل مع هيئة حقوق الإنسان السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قد اتهم الهذلول، بـ"الاتصال بدول غير صديقة للمملكة"، لترد عليه شقيقتها، لينا الهذلول، مؤكدة أن لائحة الاتهام بحق لجين لا تشمل هذه التهمة، في تغريدة سابقة لها.

وقال بن فرحان في حوار على هامش "حوار المنامة"، حول قضية اعتقال الهذلول: "نحن لا نهتم بالضغط الدولي بما يخص هذه القضايا بشكل أو بآخر"، وتابع: "هذا شان داخلي وقضايا تتعلق بالأمن القومي، وسنتعامل معها بما يتماشى مع نظامنا القضائي".

ووصف وزير الخارجية السعودي النظام القضائي في بلاده بـ"المستقل" وأردف قائلا إن هذا النظام "يضمن حصول المتهمين بجرائم ما على محاكمة عادلة ومحاسبتهم بحال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم"، حد قوله.

وسبق وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين لجين الهذلول وسمر بدوي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب بالمملكة العربية السعودية.

وكان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، قد علق في وقت سابق على تقارير تحويل الهذلول لمحكمة إرهاب، حيث قال في تغريدة سابقة: "نشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي إلى محكمة الإرهاب السعودية". وأضاف أن "النشاط نيابة عن حقوق المرأة ليس جريمة"، كما أعرب عن الانزعاج من مزاعم الانتهاكات ضدهما وانعدام الشفافية في محاكمتيهما.