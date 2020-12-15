شقيقة لجين الهذلول تعدد "أدلة" قدمتها النيابة السعودية بجلسة المحكمة

نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت علياء، شقيقة الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول، إن النيابة العامة السعودية قدمت الأثنين أدلة من بينها تغريدات ومقاطع فيديو سابقة للجين كجزء من الأدلة المقدمة للمحكمة.

في جلسة اليوم، قامت لجين بتقديم دفوعها. وقامت النيابة العامة بتقديم ما تعتبره "الأدلة" من بينها تغريدات لجين عن حملة قيادة السيارة ومقاطع فيديو عن نظام الولاية. الجلسة القادمة: يوم الاربعاء 16 ديسمبر. https://t.co/G9hf2FqEgJ

جاء ذلك في تغريدة لعلياء على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "في جلسة اليوم، قامت لجين بتقديم دفوعها. وقامت النيابة العامة بتقديم ما تعتبره "الأدلة" من بينها تغريدات لجين عن حملة قيادة السيارة ومقاطع فيديو عن نظام الولاية.."

ولفتت علياء إلى أن الجلسة المقبلة في محاكمة شقيقتها ستكون يوم الاربعاء 16 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.

وحاولت CNN التواصل مع الحكومة السعودية للحصول على تلعيق على مجريات المحاكمة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قد اتهم الهذلول بـ"الاتصال بدول غير صديقة للمملكة"، قائلا في على هامش حوار المنامة: "نحن لا نهتم بالضغط الدولي بما يخص هذه القضايا بشكل أو بآخر"، وتابع: "هذا شان داخلي وقضايا تتعلق بالأمن القومي، وسنتعامل معها بما يتماشى مع نظامنا القضائي".

ووصف وزير الخارجية السعودي النظام القضائي في بلاده بـ"المستقل" وأردف قائلا إن هذا النظام "يضمن حصول المتهمين بجرائم ما على محاكمة عادلة ومحاسبتهم بحال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم"، حد قوله.