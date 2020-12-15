نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بوميو، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا ألقى فيه الوزير الأمريكي الضوء على 6 نقاط.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "بحث الوزيران الجهود المبذولة للتغلب على الانقسامات بين دول الخليج والضرورية لردع الأعمال العدوانية الإيرانية في المنطقة، وعزمَ البلدين على تحقيق حلّ سياسي شامل للصراع في اليمن".

وأضاف البيان: "كما ناقش الوزيران أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودعمَ الولايات المتحدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، وأهميةّ استمرار التقدم في مجال حقوق الإنسان.."

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي "أعرب عن قلقه إزاء الاحتجاز غير العادل للمواطنين الأمريكيين ونشطاء حقوق الإنسان في المملكة، وطالب بإيجاد حلّ لهذه القضايا بشكل عادل وسريع".