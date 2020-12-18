شقيقة لجين الهذلول تغرد عن رد النيابة السعودية على تهم التعذيب

نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت لينا، شقيقة الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول، إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية "نفت" تهم تعرض شقيقتها للتعذيب وذلك في جلسة محاكمة عقدت، الخميس.

في جلسة اليوم تم اطلاع لجين ووالدي على تقرير سري بخصوص تعذيب لجين وملخصه نفي النيابة العامة تهم العذيب اللتي رفعتها لجين متعذرين بان كميرات السجن لاتخزن الصور اكثر من ٤٠ يوم

جاء ذلك في تغريدة للينا نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت فيها: "في جلسة اليوم تم اطلاع لجين ووالدي على تقرير سري بخصوص تعذيب لجين وملخصه نفي النيابة العامة تهم التعذيب التي رفعتها لجين متعذرين بان كاميرات السجن لا تخزن الصور أكثر من 40 يوم".

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع الحكومة السعودية والنيابة العامة في المملكة للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

لجين رفعت تهمة التعذيب والنيابة العامة نفت التهمة لان امكانياتهم التقنية محدودة ولا يستطيعون تقفي اثر التعذيب رغم ان جسدها شاهد على ذلك. هل لدى القضاء امكانيات تقنية متقدمة للتحري في ملف تعذيب لجين؟ https://t.co/1ogg5gnVEX

من جهتها قالت علياء، شقيقة لجين الأخرى في تغريدة تعقيبا على تغريدة لينا قائلة: " لجين رفعت تهمة التعذيب والنيابة العامة نفت التهمة لان امكانياتهم التقنية محدودة ولا يستطيعون تقفي أثر التعذيب رغم ان جسدها شاهد على ذلك. هل لدى القضاء امكانيات تقنية متقدمة للتحري في ملف تعذيب لجين؟"

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قد اتهم الهذلول بـ"الاتصال بدول غير صديقة للمملكة"، قائلا في على هامش حوار المنامة: "نحن لا نهتم بالضغط الدولي بما يخص هذه القضايا بشكل أو بآخر"، وتابع: "هذا شان داخلي وقضايا تتعلق بالأمن القومي، وسنتعامل معها بما يتماشى مع نظامنا القضائي".

ووصف وزير الخارجية السعودي النظام القضائي في بلاده بـ"المستقل" وأردف قائلا إن هذا النظام "يضمن حصول المتهمين بجرائم ما على محاكمة عادلة ومحاسبتهم بحال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم"، حد قوله.