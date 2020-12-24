نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت علياء، شقيقة الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول القضاء قرر في جلسة اليوم (الخميس) تأجيل الجلسة إلى الاثنين 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ما زال التخبط القضائي مستمر إذ قرر القاضي اليوم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين القادم 28 ديسمبر "للإطلاع والتأمل". فقضية لجين نزهة للقضاء لاكتشاف الأنظمة. نعرف حقنا ونعرف قراءة الأنظمة والقوانين وسنواصل الدفاع عن لجين. #لجين_لاتكذب #freeloujain

جاء ذلك في تغريدة لعلياء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت فيها: "ما زال التخبط القضائي مستمر إذ قرر القاضي اليوم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين القادم 28 ديسمبر ’للاطلاع والتأمل‘. فقضية لجين نزهة للقضاء لاكتشاف الأنظمة.. نعرف حقنا ونعرف قراءة الأنظمة والقوانين وسنواصل الدفاع عن لجين".

وتواصلت CNN بالعربية مع الحكومة السعودية والنيابة العامة للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قد اتهم الهذلول بـ"الاتصال بدول غير صديقة للمملكة"، قائلا في على هامش حوار المنامة: "نحن لا نهتم بالضغط الدولي بما يخص هذه القضايا بشكل أو بآخر"، وتابع: "هذا شان داخلي وقضايا تتعلق بالأمن القومي، وسنتعامل معها بما يتماشى مع نظامنا القضائي".

ووصف وزير الخارجية السعودي النظام القضائي في بلاده بـ"المستقل" وأردف قائلا إن هذا النظام "يضمن حصول المتهمين بجرائم ما على محاكمة عادلة ومحاسبتهم بحال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم"، حد قوله.