نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نُشر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان على موقع الأمم المتحدة، حسبما نقلت موقع صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية عن وكالة الأنباء اليونانية، الخميس.

وفي 6 أغسطس آب الماضي، وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق البحر المتوسط، المحتمل احتواءها على احتياطات كبيرة من النفط والغاز.

وأكدت وكالة الأنباء اليونانية (ANA-MPA)، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان قد نُشر على موقع شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار.

واستغرقت مفاوضات الدولتين بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة أكثر من ثلاث سنوات منذ زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أثينا، حيث اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني آنذاك أليكسي تسيبراس على مساعدة كل دولة في الاستفادة مما هو ممكن من موارد مياهها الوطنية.

وحينها، أثار الاتفاق غضب تركيا، التي قال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إن الاتفاق "لاغ وباطل"، وأن "المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي"، وأن بلاده "لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق".

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة عقود التي تنشر فيها الهيئة الدولية اتفاقية بين اليونان وإحدى الدول المجاورة لها بشأن المناطق البحرية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أعلنت تركيا وحكومة الوفاق الليبية توقيع "مذكرة الصلاحيات البحرية"، التي بموجبها وسعت أنقرة نطاق أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط. وهو اتفاق أثار غضب مصر واليونان آنذاك، ووصفتاه بأنه "غير شرعي".

ويأتي الإعلان عن نشر الاتفاق المصري اليوناني بعد يوم من إعلان تركيا عودة سفينة "الريس عروج" إلى استئناف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

وتعرضت تركيا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي على خلفية أنشطتها في البحر المتوسط وتصاعد التوتر بينها واليونان.