نشر الجمعة ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتطم لغم بحري في سفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر، الجمعة، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية نقلا عن التحالف في اليمن.

وقال التحالف إن أضراراً طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون ان تحدث خسائر بشرية.

واتهم التحالف، الذي تقوده السعودية، جماعة الحوثيين بالوقوف وراء الحادث، مُعتبراً أن زراعة الحوثيين للألغام البحرية يعد تهديداً خطيرا للملاحة الدوية والتجارة العالمية.

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ولم يوضح التحالف معلومات إضافية حول هوية واسم السفينة التجارية.

في 2015، تشكل التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن الحوثيين في الماضي أعلنوا مسؤوليتهم عن إطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيرة ضد السعودية.

والحادث هو الثالث في غضون شهر. وفي 14 ديسمبر كانون الأول، قالت السعودية إن لغماً بحرياً تسبب في حدوث انفجار بناقلة النفط "بي دبليو راين" المملوكة لشركة هافنيا، قبالة ميناء جدة.

وفي 25 نوفمبر تشرين الثاني، قالت شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري)، إن لغماً دمر ناقلة النفط "أغراري" تابعة لشركة يونانية قبالة ساحل السعودية، قرب اليمن.