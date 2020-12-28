نشر الاثنين ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2020

شقيق لجين الهذلول لـCNN: تقدمها لوظيفة في UN من بين التهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعت منظمة هيومن رايتس ووتش التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، السلطات السعودية للإفراج الفوري عن الناشطة البارزة، لجين الهذلول، واتخذت فرنسا الموقف نفسه، ما دعا الأمير عبدالرحمن بن مساعد لمطالبة باريس بإخلاء سبيل معتقلي "الستر الصفراء".

فبعد الحكم على لجين بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر وتخفيف العقوبة لنصف المدة تقريبا، نشرت المنظمة تغريدة قالت فيها: "المحاكمة والحكم الصادر بسجن الناشطة البارزة في الدفاع عن حقق المرأة لجين الهذلول، والتي احتُجزت استبدادا سلنتين ونصف، مزعج للغاية".

وتابعت "هيومن رايتس ووتش" بالتغريدة نفسها قائلة: "نعلم أن الإفراج ممكن، ونشجع حدوثه على وجه السرعة"، حسب قولها.

#SaudiArabia: Conviction and 5yrs 8 month sentence handed down to prominent women’s rights campaigner #LoujainAlHathloul, already arbitrarily detained for 2 ½ years, is also deeply troubling. We understand early release is possible, and strongly encourage it as matter of urgency.

من جانبها، نقلت وكالة "فرنس برس" عن الخارجية الفرنسية مطالبتها السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الهذلول، ما دفع بن مساعد للرد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وكتب الأمير السعودي تغريدة قال فيها: "أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم ب3 سنوات سجن من السترات الصفر"، حسب قوله.

https://t.co/euQPYt837X أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم ب3 سنوات سجن من السترات الصفر

وكان قد أكد أشقاء الهذلول، علياء ولينا ووليد، الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية محلية، الإثنين، عن صدور حكم ضد لجين بالحبس لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.