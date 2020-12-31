السعودية ترد بعد انتقادات الحكم بقضية لجين الهذلول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، على الانتقادات التي وجهت للنظام القضائي في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية بأعقاب إصدار الحكم على الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول بالسجن لـ5 سنوات و8 أشهر.

وقال مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، عبدالعزيز الواصل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان"، مشددًا على "رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد".

وتابع الواصل قائلا إن "المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله – واهتمام مباشر من سمو ولي عهده الأمين".

وطالب الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان "بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية"، وفقا لما نقلته الوكالة السعودية.