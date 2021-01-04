"الجاني عمره 14 عاما".. القاهرة تتابع تحقيقات مقتل مدرس مصري بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع سير التحقيقات في قضية مقتل مدرس مصري في المملكة العربية السعودية، معربة عن ثقتها في "عدالة السلطة القضائية" السعودية لمعاقبة الجناة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنه "في إطار متابعتها، من خلال القنصلية العامة في الرياض، لقضية مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبدالتواب سعد محمد، وبعد أن قامت القنصلية بالانتهاء من اجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن صباح الأحد، تستمر القنصلية في بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، للحصول على كافة مستحقات الفقيد، وأي تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودي".

وأضاف البيان: "وإذ تتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة المرحوم هاني عبدالتواب، تعرب عن ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة، وتؤكد متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في القضية".

وكانت وسائل إعلام سعودية محلية، بينها صحيفة "عكاظ" وموقع "سبق" الإخباري، أفادت، الأربعاء الماضي، بأن النيابة السعودية باشرت إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية، يبلغ من العمر ٣٥ عاما.

ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن مصدر مسؤول بالنيابة قوله إن "الجاني حدث، يبلغ من العمر ١٤ عاما، وجرى استجوابه وفقًا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث. وأقر الجاني بمسؤوليته عن الحادثة، ويجري العمل حاليًا على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة".