(CNN)-- قالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك صدر يوم السبت، إنهم "قلقون للغاية" من إعلان إيران عن خطط لإنتاج معدن اليورانيوم و"حثوا بقوة" طهران على وقفها.

وجاء في البيان أن "إيران ليس لديها استخدام مدني موثوق لمعدن اليورانيوم"، محذرًا من أن مثل هذا الإنتاج "له تداعيات عسكرية خطيرة محتملة".

وأضاف البيان: "بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التزمت إيران بعدم الانخراط في إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء البحوث والتطوير في مجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عامًا".

والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا جزء من الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين طهران والدول الكبرى في مارس أذار 2015.

وقالت الدول الثلاث إنها "تحث إيران بشدة على وقف هذا النشاط، والعودة إلى الامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة دون المزيد إذا كانت جادة في الحفاظ على الصفقة".

بشكل منفصل، في 4 يناير كانون الثاني، استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في منشأة فوردو النووية، وفقًا لوكالة الأنباء شبه الرسمية (مهر) ووكالة الأنباء الحكومية (إرنا).

وتم تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران في 2016، مما أدى إلى تجميد برنامج إيران النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.