دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في قضية أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت النيابة العامة المصرية، اعترافات لطبيب أسنان متهم بارتكاب عمليات تحرش ضد عدد من مراجعيه من الرجال، موضحا الدوافع التي تقف خلف إقدامه على ذلك.

ونقلت بوابة الأهرام ما ورد في تحقيقات النيابة العامة المصرية واعترافات الطبيب خلالها والتي قال فيها "إنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ".

وقررت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، "حبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضدَّه فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات"، وفقا لتقرير بوابة الأهرام.

ويذكر أن النيابة سبق وتلقت بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر/ تشرين الأول الماضي "ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، فاستمعت إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.. وبإلقاء القبض عليه يوم 25 من شهر يناير الحالي واستجوابه ومواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، والعثور بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه اعترف بارتكابه الجرائم والتهم المنسوبة إليه"، وفقا للأهرام.