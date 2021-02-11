مقارنة صور لجين الهذلول قبل وبعد السجن في السعودية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للناشطة السعودية، لجين الهذلول بعد افراج السلطات السعودية عنها، الأربعاء، مع مقارنة لصور سابقة لها.

الافراج عن #لجين_الهذلول بعد 1001 يوم من اعتقالها وسجنها 🙏 https://t.co/cKuINDyMqV

وألقى مغردون الضوء على الشيب الظاهر في مقدمة رأس لجين بالإضافة إلى فقدانها الوزن وذلك بعد نشر شقيقتها، لينا الهذلول أولى صور لجين بعد عودتها لمنزل العائلة في السعودية.

كَبُرت #لجين_الهذلول كثيراً.. وبان على وجهها ذلك.. وهذا أول ما يظهر على أصحاب الحقوق بعد خروجهم من المعتقل، الأعظم من ذلك كله أنها كبيرة وعظيمة في عيوننا وقلوبنا وفرحنا كثيرا بحريتها.. والعقبى لكافة المعتقلين في الأوطان العربية. ، ، https://t.co/MVSXpvSeTe

ولجين، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة. وفي 2014، ألقي القبض عليها للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة.، وفي مايو أيار 2018، اُعتقلت لجين الهذلول ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية.

#لجين_الهذلول حرة بعد اعتقال 1001 يوم صورتان تعكسان ما تعرضت له في سجون #الرياض: كيف دخلت وكيف خرجت! https://t.co/X8MLO36Vc3

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف إطلاق السلطات السعودية سراح الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول بأنه "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، وذلك في تصريحات أدلى بها في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء.