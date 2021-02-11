مقارنة صور لجين الهذلول قبل وبعد السجن في السعودية يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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لجين الهذلول قبل (يمين) وبعد إطلاق سراحها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للناشطة السعودية، لجين الهذلول بعد افراج السلطات السعودية عنها، الأربعاء، مع مقارنة لصور سابقة لها.

وألقى مغردون الضوء على الشيب الظاهر في مقدمة رأس لجين بالإضافة إلى فقدانها الوزن وذلك بعد نشر شقيقتها، لينا الهذلول أولى صور لجين بعد عودتها لمنزل العائلة في السعودية.

ولجين، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة. وفي 2014، ألقي القبض عليها للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة.، وفي مايو أيار 2018، اُعتقلت لجين الهذلول ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف إطلاق السلطات السعودية سراح الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول بأنه "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، وذلك في تصريحات أدلى بها في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء.

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