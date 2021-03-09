الحبتور: لبنان يمر بأسوأ الظروف في تاريخه والسبب حزب الله

اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين ضد قوانين الإغلاق في لبنان

من الانهيار الاقتصادي إلى انفجار المرفأ.. هكذا عانى لبنان في 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الرئيس المؤسس لمجموعة "الحبتور"، على الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، قائلاً إن السبب وراء ذلك هو حزب الله.

وقال الحبتور في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء، إنه أراد اللبنانيون استعادة بلدهم، "فالحلّ الوحيد هو رحيل حزب الله عنه."

وأضاف أن لبنان خسر كل حلفائه وأصدقائه في العالم، "ولا أحد مستعد أن يقف معه ما دام لبنان حاضناً لحزب إرهابي" على حد وصفه.

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: "يلهونكم بالسياسيين من وزراء ونواب وغيرهم، ولكن سبب البلاء والحالة المزرية التي تعانون منها هو الحزب الإرهابي الذي يحتل بلدكم ويتحكم بقراركم ويسرق من أولادكم فرصة العيش الكريم."

يذكر أن لبنان يشهد منذ عدة أيام احتجاجات واسعة النطاق، اعتراضًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وقد أشعل محتجون الإطارات وأغلقوا العديد من الطرق الحيوية والرئيسية في عدة مدن على مستوى البلاد، من بينها العاصمة بيروت وطرابلس وبعلبك وصيدا.

من جهته، حذر قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، الإثنين، من أن الجيش "لا يمكن أن يقبل بخفض مستمر ومتكرر" لموازنته، وأن معنويات العسكريين تأثرت بذلك.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن عون توجيهه سؤالا للمسؤولين، على هامش اجتماعه من قادة أركان ووحدات الجيش، قائلاً: إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".