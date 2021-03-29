دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالات هاتفيا بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم استعراض مبادرتي "السعودية الخضراء" والشرق الأوسط الأخضر" خلال المكالمة.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث ذكرت: "تم خلال الاتصال استعراض إعلان سمو ولي العهد عن مبادرة ’السعودية الخضراء‘ ومبادرة ’الشرق الأوسط الأخضر‘، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيض كبير في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة".

وذكرت الوكالة السعودية أن أمير قطر "قدم خلال الاتصال تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها".

من جهته نشر بدر عساكر، مدير مكتب ولي العهد تغريدة بصورة للأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد بتعليق قال فيه: "سمو ولي العهد يجري اتصالاً بأمير قطر استعرضا خلاله مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الاخضر وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة، وأمير قطر يقدم تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها".