مالكو "ايفر غيفين": مؤخرة السفينة عائمة بالأغلب ولكن قوسها على الأرض

وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

كيف تم تحريك جزء من السفينة العالقة في قناة السويس؟

كل ما قد تود أن تعرفه عن تحرير جزء من السفينة العالقة في قناة السويس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت الشركة اليابانية المالكة لسفينة نقل الحاويات "ايفر غيفين" العالقة بقناة السويس، إن مؤخرتها على الأغلب عائمة إلا أن قوس السفينة (بطنها) لا يزال على الأرض.

وقالت الشركة اليابانية في بيان لـCNN إن مؤخرة السفينة تحركت لمسافة 50 مترا إلى وسط قناة السويس في حين تحرك قوس السفينة لمسافة 20 مترا.

واضافت أن السفينة لا تزال تعيق حركة الملاحة في قناة السويس، مشيرة إلى أن 11 قارب دفع عملوا منذ ساعات صباح الاثنين الأولى على تحريك السفينة.

من جهته قال بيتر بيردوسكي، الرئيس التنفيذي للشركة التي تحاول تعويم سفينة ايفر غيفين الجانحة في قناة السويس منذ الثلاثاء، إن تحريك السفينة هو "الجزء الأسهل" لافتا إلى أن قوس السفينة لا يزال عالقا "كصخرة صلبة".

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن في بيان نشرته الهيئة على فيسبوك، الاثنين "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار".

وأضاف البيان: "من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي".