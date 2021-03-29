قناة السويس تعلن بدء مناورات الشد لتعويم السفينة فجر الاثنين

شاهد.. جانب من الجهود الرامية إلى تعويم السفينة العالقة في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت قناة السويس، فجر الاثنين البدء بمناورات الشد التي تهدف لتعويم السفينة الجانحة "ايفر غيفين" التي علقت في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن المناورات بدأت "بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة"، وفقا لبيان نشرته هيئة القناة على صفحتها بفيسبوك.

وأضاف ربيع: "توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة (بركة ١) والقاطرة (عزت عادل) بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان (عبد الحميد يوسف) و(مصطفى محمود) بقوة شد 70 طن لكل منهما و القاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان (تحيا مصر1) و(تحيا مصر 2) في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال".

ولفت تقرير القناة أن "القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة".