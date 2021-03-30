نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، إن هناك 422 سفينة تنتظر عبور قناة السويس، مؤكدا على أنه لم تتخذ أي سفن مسارات أخرى لأن تلك المسارات تعني قطع مسافة 10 آلاف ميل.

وأكد ربيع في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الإعلان عن تحرير سفينة الحاويات العملاقة "ايفر غيفين" التي جنحت في القناة، الثلاثاء الماضي، على أن "قناة السويس لا تزال الأكثر أمانا والأقصر والأكثر خدمة".

من جهتها حذرت شركة "مايرسك" التي تعتبر إحدى أكبر شركات الشحن في العالم من استمرارا تداعيات إغلاق القناة وتمرير السفن التي علقت نتيجة لذلك لمدة أسابيع، لافتة إلى أنها ستعيد سفينتين قد وجهتهما بمسار حول رأس الرجاء الصالح للعودة عبر مسار قناة السويس.

وكانت بوابة الأهرام المصرية قد قالت في تقرير، مساء الاثنين: "عبرت سفن بورسعيد في القناة من الـ 7 مساء اليوم، الإثنين، بينما دخلت السفن المرابطة في منطقة البحيرات متجهة إلى السويس وستصل أول سفينة من هذه القافلة في الـ 9 مساء اليوم ضمن 40 سفينة قادمة من البحيرات إلى بور توفيق، بينما تم تفويج 30 سفينة للقافلة القادمة من بورسعيد إلى البحيرات في الإسماعيلية والسويس، وبذلك يكون مجموع السفن التي ستعبر القناة خلال 12 ساعة من الآن 170 سفينة"، لافتة إلى أن "قناة السويس قررت اعتبارا من الغد تيسير القوافل من الشمال إلى الجنوب في توقيت واحد حيث ستعبر 50 سفينة من الشمال و50 سفينة من الجنوب".