في 4 دقائق.. كل ما قد تود أن تعرفه عن أحداث الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، على استفسار من شبكة CNN حول إن كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قد طلب الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق والذي أدرج أسمه بقضية "محاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن" التي كشفت عنها الحكومة الأردنية، الأحد.

وزارة الخارجية السعودية ردت لـCNN قائلة إن "الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية"، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".

ويذكر أن باسم عوض الله اعتقلته السلطات الأردنية إلى جانب الشريف حسن بن زيد وآخرين "لأسبابٍ أمنيّة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني، السبت، مشيرة إلى أن الاعتقالات تأتي بعد "متابعة أمنية حثيثة"، موضحًا أن "التحقيق في الموضوع جارٍ".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد نشر تغريدة عن لقائه بنظيره السعودي، قال فيها: " حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات".