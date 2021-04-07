بيلوسي تغرد عن السعودي عبدالرحمن السدحان وتصف الحكم بـ"الوحشي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بيانا حول الحكم الصادر بحق عامل الإغاثة، عبدالرحمن السدحان، وسجنه لمدة 20 عاما وفرض منع سفر عليه، واصفة الحكم بـ"الوحشي".

The brutal sentencing of humanitarian aid worker Abdulrahman al-Sadhan, which follows his disappearance & imprisonment w/o trial, is an appalling injustice. Riyadh needs to know that the world is watching Saudi Arabia’s disturbing actions & that we will hold them accountable.

وقالت بيلوسي في البيان: "إن الحكم الوحشي على عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحان، الذي جاء بعد اختفائه لسنوات طويلة وسجنه دون محاكمة، يعد ظلمًا فادحًا ومروعًا. يستمر هذا الفعل في اعتداء المملكة العربية السعودية المقلق للغاية على حرية التعبير ونمط انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والذي يجب إدانته من قبل جميع الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم".

وتابعت قائلة: "هذا الإجراء (الحكم ضد السدحان) إلى جانب تقرير مكتب مدير الاستخبارات القومية حول مقتل جمال خاشقجي، يسرع حاجة حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وإعادة ضبطها. يقف الكونغرس إلى جانب الرئيس بايدن بينما نعمل على رفع دور حقوق الإنسان في علاقتنا ومحاسبة المملكة العربية السعودية على انتهاكاتها، بما في ذلك عقوبات غلوبال ماغنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان".

وأضافت بيلوسي في بيانها: "الكونغرس سيستمر بمراقبة هذه القضية عن كثب خلال أي عملية استئناف، بالإضافة إلى أي انتهاك آخر لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. الرياض بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أفعالها المزعجة وأننا سنحاسبها".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عبرت، الثلاثاء، عن قلقها إزاء الأنباء التي تحدثت عن حكم صادر عن محكمة مكافحة الإرهاب السعودية.