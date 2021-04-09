دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات قال فيها: "نفتخر بآبائنا الفراعنة وكان منهم مسلمون".

تصريحات الجندي جاءت في لقاء على قناة DMC، وقال فيها: "آباءنا الفراعنة.. والفراعنة الي بكلمكم عليهم دول كان منهم أهل إسلام، صدق أو لا تصدق، هل كان في الفراعنة مسلمون؟ نعم كان في الفراعنة مسلمون، وفي الحقيقة كل الذين شاغبوا على هذه المعلومة للأسف جهلة لا يقرأون القرآن لا يعرفون تفسيرا لا يوقرون علما لا يعرفون معنى هذا التاريخ العظيم لهذا البلد.."

وتابع قائلا: "الفراعنة زي أي مجتمع فيهم أهل كفر وفيهم أهل إيمان إنما التعميم الخاطئ السفيه اسميه التعليم السفيه على كل الفراعنة أنهم أهل كفر هذا لا يقول به إلا جاهل أو متسلف حاجة من الاثنين.. في حد زي أبو لهب في الكفر؟ في حد مثل أمية ابن خلف والأخنس ابن شريق وعتبة وشيبة ابنا ربيعة؟ في حد مثل الوليد ابن المغيرة؟ كل هؤلاء أهل كفر وضلالة وماتوا على كفر وبشرهم القرآن بالنار وبشرهم النبي بالنار لكن تقدر تقول إن قريش كفرة؟ كل هؤلاء كانوا من قريش متقدرش، قريش التي أخرج هؤلاء أخرجت الحبيب صل الله عليه وسلم.."

الشيخ خالد الجندي: أنا تلميذ الشيخ الشعراوي بكل فخر وكان يترحم على مؤمني الفراعنة دائمًا #لعلهم_يفقهون https://t.co/qupmskP8tB

وأضاف: "الفراعنة هؤلاء اسيادنا وتيجان راسنا المؤمنين منهم، الاتقياء منهم الذين اتبعوا نبي الله موسى كامرأة فرعون وكمؤمن آل فرعون الذي جاء في صفحتين ونص تقريبا في القرآن في سورة غافر.. والسحرة الذين كانوا اتباع فرعون أصبحوا اتباع الحق واتباع سيدنا موسى وآمنوا بيده لازم تكونوا منصفين لأن هؤلاء أولياء لله صالحين وكانوا مسلمين قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام.."