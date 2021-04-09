أمير سعودي يكشف حساب وهمي لأميرة رغم أنه معرّف على تويتر

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية للأمير عبدالرحمن بن مساعد
Credit: abdulrahmanbinmosaad/instagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، من حساب ينتحل صفة أميرة في السعودية تحت اسم الأميرة نوف بنت بندر آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال الأمير في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " هذا حساب منتحل وكاذب لا علاقة له بالاسم الذي يحمله.. أستغرب أن يمر ذلك على تويتر.. هذه حسابات هدفها النصب على الناس".

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ناشرا صورة من الحساب المزيف: " حظرني المنتحل الكاذب بعد فضحه".

وبالدخول على الصفحة المذكورة نرى أن الحساب الذي يحمل اسم المستخدم " timyat_s" قام بحذف الاسم وخذف عدد من التغريدات التي أبرزها الأمير في تحذيره.

قد يهمك أيضاً

بسبب عنوان "مسيء" للهلال.. عبدالرحمن بن مساعد يرد على صحفي سعودي: لم أقل له "فداك"

شاهد أيضاً
لطالما استخدمه للطرد والعفو والتحريض.. تويتر يوقف حساب ترامب بشكل دائم
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.