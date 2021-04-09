أمير سعودي يكشف حساب وهمي لأميرة رغم أنه معرّف على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، من حساب ينتحل صفة أميرة في السعودية تحت اسم الأميرة نوف بنت بندر آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

هذا حساب منتحل وكاذب لا علاقة له بالإسم الذي يحمله.. أستغرب أن يمر ذلك على تويتر .. هذه حسابات هدفها النصب على الناس https://t.co/n5wvw0kond

وقال الأمير في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " هذا حساب منتحل وكاذب لا علاقة له بالاسم الذي يحمله.. أستغرب أن يمر ذلك على تويتر.. هذه حسابات هدفها النصب على الناس".

حظرني المنتحل الكاذب بعد فضحه https://t.co/IvEOUoxUv4

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ناشرا صورة من الحساب المزيف: " حظرني المنتحل الكاذب بعد فضحه".

وبالدخول على الصفحة المذكورة نرى أن الحساب الذي يحمل اسم المستخدم " timyat_s" قام بحذف الاسم وخذف عدد من التغريدات التي أبرزها الأمير في تحذيره.