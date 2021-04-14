الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة السعودية الرسمية، مقطع فيديو ساخر يمثل قيادات بجماعة الحوثي وإيران ومحاولات استهداف مواقع بالمملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة.

مسلسل #باركود | إيران والحوثي مالهم إلا التمثيل.. وهذا حدهم ! https://t.co/CD5RpeXh65 #رمضان_على_السعودية https://t.co/A89c1itmz7

مقطع الفيديو نشرته قناة السعودية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "مسلسل باركود.. إيران والحوثي مالهم إلا التمثيل.. وهذا حدهم!".

ويشار إلى أن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، يعلن وبشكل شبه يومي عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن ضد أهداف بالمملكة.

ولعل من أبرز المناطق التي يتكرر إعلان محاولة استهدافها من قبل الحوثيين من جهة وإعلان التحالف عن اعتراضها من جهة أخرى يتمثل بكل من خميس مشيط ومطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية وغيرها.