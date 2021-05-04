محمد رمضان يرد على حركة حماس بعد مهاجمة مسلسل موسى وتصوير غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفنان المصري، محمد رمضان على حركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس" التي هاجمته منتقدة "الزج" باسم غزة في المسلسل الذي يؤدي دور البطولة فيه.

وقال رمضان في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك: "اطلب مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد وزرع الفتنة بيني وبين اهل غزة الكرام.. في احداث العمل عندما اصيب موسى قاموا بعلاجه ورعايته وهو ليس تاجر مخدرات بل تعلم في غزة التجارة الشريفة وقاموا بمساعدته معنوياً ومادياً نظراً للأخوة العربية حتى أصبح رجل اعمال ناجح وللعلم الاحداث عام 1943".

رد الفنان المصري جاء على تقرير نشرته "إرم نيوز" ذاكرة فيه أن "حركة حماس، هاجمت الفنان المصري محمد رمضان، على خلفية أحداث مسلسله الرمضاني ’موسى‘، والذي يدور جزء منه في قطاع غزة في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي"، ناقلة على لسان مدير دائرة الإنتاج الفني في الحركة، محمد أبو ثريا، قوله إن "حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري، موسى".

ورأى أبو ثريا وفقا لما أدلى به من تصريحات لإرم نيوز أن "هناك استهدافا لقطاع غزة تارة عبر التطبيع الفني مع إسرائيل، وتارة عبر استهداف قطاع كونه محورا للمقاومة في محاولة لتشويه الحقائق والتاريخ".