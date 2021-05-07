رعب الصاروخ التائه.. سفارة الصين في السعودية ترد بـ3 نقاط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، الخميس، على "الشائعات" التي تطلق حول ما بت يُعرف باسم "الصاروخ الصيني التائه" وحالة الرعب التي تثيرها هذه الشائعات حول المكان الذي سيسقط فيه ومدى خطورته.

هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟ الجواب: مثلما قدمت بعض وسائل الإعلام تغطية غير مهنية في مايو ٢٠٢٠، تعدّ الشائعات هذه المرة أيضًا غير صحيحة. فيما يلي التعليق المهني للخبراء:

وقالت السفارة الصينية في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بتويتر: "هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟ الجواب: مثلما قدمت بعض وسائل الإعلام تغطية غير مهنية في مايو ٢٠٢٠، تعدّ الشائعات هذه المرة أيضًا غير صحيحة.."

وأضافت السفارة في بيانها: "فيما يلي التعليق المهني للخبراء:

1- بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم "التحكم" في حطام الصاروخ. لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية.

2- تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإجراء التخميل (إبطال الفعالية التفجيرية) للصاروخ في المرحلة الأخيرة.. ولتجنب احتلال موارد مدارية ثمينة، يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل إجراء التخميل.

3- منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض لأكثر من 60 عامًا.

- منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض لأكثر من 60 عامًا. ختامًا: الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض. https://t.co/UIM7tEObHn

وتابعت السفارة ناشرة مقطع فيديو: "ختامًا: الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض".