أول تعليق من الرئاسة اللبنانية على ضجة تصريحات الوزير شربل وهبه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت الرئاسة اللبنانية، صباح الثلاثاء بيانا عقبت فيه على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الخارجية، شربل وهبه في مقابلة مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري.

رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة "الحرة" مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها: "رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة ’الحرة‘ مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون".

رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا

وتابع البيان: "رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا".

إلى الشعب اللبناني الكريم🇱🇧؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق"وزير" خارجية #لبنان أو بالأصح وزير #حزب_الله #شربل_وهبة. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.الحل واضح؛(لا لعصابة حزب الله!) وبالمناسبة؛الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي"حاليا"بنشر هذه الجزئية!😉 https://t.co/WqfWwuVLCH

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.."

وتابع الانصاري قائلا: "الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!".