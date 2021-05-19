نتنياهو: العملية العسكرية بقطاع غزة ستستمر عدة أيام إضافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العملية التي أطلقها الجيش في غزة وحملت اسم "حارس الأسوار" ستستمر لعدة أيام إضافية.

حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها. اعدنا حماس سنوات كثيرة إلى الوراء. سنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة من أجل استعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين. أعداءنا من حولنا يشاهدون أي ثمن نجبيه على العدوان الذي يشن علينا وأنا متأكد انهم سيستخلصون العبرة من ذلك. https://t.co/c2V4KKy69X

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية على لسان نتنياهو تعهده "خلال لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في المنطقة الجنوبية بأن يؤدي أي اعتداء صاروخي ما بعد العملية الراهنة الى تسديد ضربات عسكرية قوية للمنظمات الإرهابية في القطاع".

وأردف نتنياهو مؤكدا على أنه متيقن بأن "الاعداء من حوالينا يلاحظون الثمن الباهظ الذي نجبيه من المعتدين عليها وانهم يستخلصون العبر من ذلك".

وكان نتنياهو قد نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها. أعدنا حماس سنوات كثيرة إلى الوراء. سنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة من أجل استعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين. أعداءنا من حولنا يشاهدون أي ثمن نجبيه على العدوان الذي يشن علينا وأنا متأكد انهم سيستخلصون العبرة من ذلك".